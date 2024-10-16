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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 12:48

Чистяков — о третьем месте «Зенита»: «Ситуация неприемлема для нас»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал третье место команды в турнирной таблице по итогам 11 туров РПЛ.

«Скажу сразу — сложившаяся ситуация неприемлема для нас: игроков, руководства и всего клуба. Вряд ли есть одна причина, которая может объяснить происходящее. Может, в каких-то играх немного расслабились. Где-то не хватило голов, реализации. Ведь пропускаем мы совсем немного. Прозвучит банально, но каждый соперник настраивается на нас по-особенному. А мы, вероятно, порой можем выйти не на максимуме. Но и соперникам стоит отдать должное — «Краснодар» и «Локомотив» в этом сезоне хороши. Первые вообще идут без поражений и с длинной серией побед подряд», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

В активе «Зенита» — 26 очков. Сине-бело-голубые пропустили только четыре гола за 11 матчей в РПЛ.

Лидером чемпионата России является «Краснодар», на втором месте располагается «Локомотив». Команды набрали по 27 очков.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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