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Сегодня, 14:44

Дмитрий Тихий: «Пока нет решения по моему будущему»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник Дмитрий Тихий прокомментировал корреспонденту «СЭ» свое будущее.

«Я продолжаю тренироваться с «Нижним Новгородом». Но пока никаких контрактов с клубом у меня не подписано. Пока нет решения по моему будущему», — сказал Тихий «СЭ».

Ранее 30-летний российский футболист сообщил, что после расторжения контракта с «Химками» тренируется вместе с «Пари НН». Тихий покинул подмосковный клуб в марте 2023-го.

В текущем сезоне защитник провел 10 матчей за «Химки» и не отметился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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