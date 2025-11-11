Защитник дзержинского «Арсенала» Орешкевич отправился на просмотр в «Рубин»

«Рубин» пригласил на просмотр защитника дзержинского «Арсенала» Ивана Орешкевича, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Просмотр состоится во время паузы на матчи сборных и продлится до 19 ноября.

20-летний Орешкевич в сезоне-2025/26 провел 9 матчей за «Арсенал» и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.