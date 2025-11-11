Видео
11 ноября, 13:59

Защитник дзержинского «Арсенала» Орешкевич отправился на просмотр в «Рубин»

Руслан Минаев

«Рубин» пригласил на просмотр защитника дзержинского «Арсенала» Ивана Орешкевича, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Просмотр состоится во время паузы на матчи сборных и продлится до 19 ноября.

20-летний Орешкевич в сезоне-2025/26 провел 9 матчей за «Арсенал» и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

  Джон Сильвер

    Когда нет новостей,их можно и нужно придумать.

    11.11.2025

    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
    КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    «Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1
    Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»
    Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»
    Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»
    Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»
