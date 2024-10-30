Брызгалов о возможной стажировке Мостового в «Факеле»: «Это будет плюсом для игроков»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился мнением о том, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой может пройти стажировку в воронежском клубе.

«Хотел ли бы видеть Александра Мостового на стажировке в «Факеле»? Думаю, если он этого захочет, то спокойно может решить этот вопрос с руководством. Мостовой — футболист с большим опытом, который много где поиграл. Если он придет к нам, то думаю, что это будет плюсом для игроков. Он смог бы поделиться своими навыками и сильными качествами с нами», — приводит Legalbet слова Брызгалова.

21 октября стало известно, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.