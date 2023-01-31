Защитник «Факела» Дашаев в ближайшее время может стать игроком «Волги»

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Защитник «Факела» Аслан Дашаев согласился на переход в ульяновскую «Волгу», сообщает Metaratings.ru.
Как отмечает источник, клуб из Воронежа не рассчитывает на Дашаева как на игрока основного состава и готов отпустить футболиста бесплатно.
Также в защитнике была заинтересована «Уфа». Но, по информации Metaratings.ru, «Волга» параллельно вела переговоры с футболистом и оказалась более убедительной. Дашаев должен подписать контракт с волжанами на полтора года, при этом в нем будет пункт о досрочном разрыве соглашения в случае вылета ульяновской команды из первой лиги.
В текущем сезоне чемпионата России 33-летний защитник провел 8 матчей в составе «Факела» и забил 2 гола.
«Волга» на данный момент занимает 17-ю позицию в первой лиге.
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