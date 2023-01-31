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Сегодня, 15:23

Защитник «Факела» Дашаев в ближайшее время может стать игроком «Волги»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Аслан Дашаев согласился на переход в ульяновскую «Волгу», сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, клуб из Воронежа не рассчитывает на Дашаева как на игрока основного состава и готов отпустить футболиста бесплатно.

Также в защитнике была заинтересована «Уфа». Но, по информации Metaratings.ru, «Волга» параллельно вела переговоры с футболистом и оказалась более убедительной. Дашаев должен подписать контракт с волжанами на полтора года, при этом в нем будет пункт о досрочном разрыве соглашения в случае вылета ульяновской команды из первой лиги.

В текущем сезоне чемпионата России 33-летний защитник провел 8 матчей в составе «Факела» и забил 2 гола.

«Волга» на данный момент занимает 17-ю позицию в первой лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-fakela-dashaev-blizok-k-perekhodu-v-ulyanovskuyu-volgu-224152/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
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Бетис
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П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Факел (Воронеж)
Аслан Дашаев
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