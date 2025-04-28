Защитник «Факела» Дзиов перенесет операцию после жуткой травмы

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья защитника Максима Дзиова.

На 45-й минуте встречи с «Рубином» 23-летний россиянин столкнулся с футболистом казанцев Ильей Рожковым, отчего его левая нога неестественно выгнулась.

«Три дня Максим будет в больнице, после этого ему предстоит операция. Делать ее будут, скорее всего, в Казани. Общался с ним сегодня, он держится. Знает, что мы поддержим его всегда», — сказал Котов «СЭ».

Ранее стало известно, что у Дзиова диагностирован закрытый перелом со смещением.