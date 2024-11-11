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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 22:54

Защитник «Факела» Калинин: «Даже не знаю, кто такой Мажич»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Игорь Калинин ответил на вопрос, хотел бы он встретиться с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Даже не знаю, кто это такой. Глава департамента судейства РФС? А зачем мне с ним встречаться? Это не моя компетенция. Мне главное играть в футбол, выполнять тренерскую установку», — приводит «РБ Спорт» слова Калинина.

В матче 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Факелом» (2:1) в ворота воронежской команды были назначены два одиннадцатиметровых удара.

«Факел» с 12 очками располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)

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