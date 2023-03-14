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Сегодня, 14:34

Защитник «Факела» Калинин оценил судейство в матче против «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Факела» Игорь Калинин в разговоре с корреспондентами «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в 19-м туре РПЛ и оценил судейство.

«Нужно было забивать. «Спартак» забил три, мы — два. Вот и все. Мне бы не хотелось комментировать судейство. У нас есть на это компетентные люди. По мне все было нормально. У меня никогда нет вопросов к нашим судьям. Я недоволен лишь тем, что мы проиграли», — сказал Калинин «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом».

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками расположился на 14-й строчке.

Игорь Калинин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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