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Сегодня, 12:31

Защитник «Факела» Калинин оценил судейство в РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал, что думает о судействе в чемпионате России.

— У нас есть ЭСК — специальный комитет, они разбирают моменты.

— Но «Факел» не подает в ЭСК.

— Асхабадзе все сказал на сей счет — это наша единая позиция по данной теме. Судьи — тоже люди, им свойственно ошибаться. Странно — когда один какой-то судья систематически ошибается с одной командой. Дело футболистов — играть.

— Как можете оценить реалии нынешнего российского футбола?

— Каждый футболист мотивирован — выходит на поле побеждать. Конечно, каждый из нас мечтает играть в еврокубках, но мы живем в таких реалиях, поэтому надо приспосабливаться к ним, — цитирует Калинина «РБ Спорт».

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.

Игорь Калинин
ФК Факел (Воронеж)
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