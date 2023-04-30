Защитник «Факела» Калинин оценил судейство в РПЛ

Сегодня, 12:31
Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал, что думает о судействе в чемпионате России.
— У нас есть ЭСК — специальный комитет, они разбирают моменты.
— Но «Факел» не подает в ЭСК.
— Асхабадзе все сказал на сей счет — это наша единая позиция по данной теме. Судьи — тоже люди, им свойственно ошибаться. Странно — когда один какой-то судья систематически ошибается с одной командой. Дело футболистов — играть.
— Как можете оценить реалии нынешнего российского футбола?
— Каждый футболист мотивирован — выходит на поле побеждать. Конечно, каждый из нас мечтает играть в еврокубках, но мы живем в таких реалиях, поэтому надо приспосабливаться к ним, — цитирует Калинина «РБ Спорт».
«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.