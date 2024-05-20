Калинин: «А вы перед началом сезона думали, что «Факел» будет бороться за еврокубки?»

Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал о борьбе за выживание в РПЛ.

— Что не получилось у «Факела» в этом сезоне? Казалось, ваша команда неплохо шла.

— А вы перед началом сезона думали, что «Факел» будет бороться за еврокубки?

— Думали, что ваша команда не вылетит.

— Мы пока не вылетели.

— Насколько сложно обычно для вас дается смена тренера, привыкание к новым требованиям?

— Я за свою карьеру тридцать тренеров поменял. Зачем мне адаптироваться? Наставник дает установку, и мне нужно ее выполнять. Вот и все.

— Как можете охарактеризовать Игоря Черевченко, как тренера?

— Хороший специалист и человек. Требовательный. Самое главное, что у него человеческие качества на высоком уровне.

— Можно ли сказать, что это самый требовательный тренер в вашей карьере?

— Каждый наставник требовательный по-своему. Это внутренняя кухня. Я не хочу рассказывать секреты Игоря Геннадьевича.

— За ФНЛ следите на предмет того, кто может попасть в стыковые матчи?

— Я никуда не смотрю. Следующий матч у нас с «Ахматом», поэтому планирую смотреть встречу грозненцев с «Зенитом».

— Для вас «Динамо» — фаворит золотой гонки?

— Сейчас «бело-голубые» находятся на первом месте, значит, они фавориты, — приводит слова Калинина издание «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре воронежцы примут на своем поле «Ахмат».