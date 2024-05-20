Калинин: «А вы перед началом сезона думали, что «Факел» будет бороться за еврокубки?»

20 мая, 18:04
Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал о борьбе за выживание в РПЛ.
— Что не получилось у «Факела» в этом сезоне? Казалось, ваша команда неплохо шла.
— А вы перед началом сезона думали, что «Факел» будет бороться за еврокубки?
— Думали, что ваша команда не вылетит.
— Мы пока не вылетели.
— Насколько сложно обычно для вас дается смена тренера, привыкание к новым требованиям?
— Я за свою карьеру тридцать тренеров поменял. Зачем мне адаптироваться? Наставник дает установку, и мне нужно ее выполнять. Вот и все.
— Как можете охарактеризовать Игоря Черевченко, как тренера?
— Хороший специалист и человек. Требовательный. Самое главное, что у него человеческие качества на высоком уровне.
— Можно ли сказать, что это самый требовательный тренер в вашей карьере?
— Каждый наставник требовательный по-своему. Это внутренняя кухня. Я не хочу рассказывать секреты Игоря Геннадьевича.
— За ФНЛ следите на предмет того, кто может попасть в стыковые матчи?
— Я никуда не смотрю. Следующий матч у нас с «Ахматом», поэтому планирую смотреть встречу грозненцев с «Зенитом».
— Для вас «Динамо» — фаворит золотой гонки?
— Сейчас «бело-голубые» находятся на первом месте, значит, они фавориты, — приводит слова Калинина издание «Евро-Футбол.Ру».
«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре воронежцы примут на своем поле «Ахмат».