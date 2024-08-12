Защитник «Факела» Калинин рассказал о серьезности своей травмы

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Защитник «Факела» Игорь Калинин после поражения от «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ отреагировал на результат. Он также прокомментировал свою травму, полученную в матче.
— Дернул заднюю. Пока не знаю, насколько серьезно. Сделал ускорение и почувствовал дискомфорт.
— Что случилось, когда вы уходили с поля?
— Это эмоции. Болельщики что-то кричали, я им в ответ.
— Костанца забил со стандарта сразу после замены. Не удалось быстро разобраться, кто кого должен держать?
— Мы отрабатываем стандарты, но стечение обстоятельств — хорошая подача и хорошее действие Костанцы.
— Почему почти ничего не удалось создать в атаке?
— Честно, не могу ответить на этот вопрос. Будем разбирать, — цитирует Калинина Metaratings.ru.
В этом сезоне на счету защитника 4 матча в составе воронежского клуба и 1 голевая передача.