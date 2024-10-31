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Сегодня, 17:35

Защитник «Факела» Калинин считает, что в российском футболе нет позорных явлений

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Защитник «Факела» Игорь Калинин ответил на вопрос, что для него является позором в российском футболе.

«Ничего не является позором. Как я могу что-то назвать позором, если играю в России много лет? Нет такого слова. Это неприемлемо лично для меня», — сказал Калинин.

Ранее на стадионах болельщики других клубов РПЛ скандировали кричалку «Зенит» — позор российского футбола».

«Факел» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий свой матч в рамках данного турнира воронежцы проведут с «Химками», идущими на 13-м месте в чемпионате России.

Источник: РБ Спорт
Игорь Калинин
ФК Факел (Воронеж)

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