Защитник «Факела» Калинин считает, что в российском футболе нет позорных явлений

Защитник «Факела» Игорь Калинин ответил на вопрос, что для него является позором в российском футболе.

«Ничего не является позором. Как я могу что-то назвать позором, если играю в России много лет? Нет такого слова. Это неприемлемо лично для меня», — сказал Калинин.

Ранее на стадионах болельщики других клубов РПЛ скандировали кричалку «Зенит» — позор российского футбола».

«Факел» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий свой матч в рамках данного турнира воронежцы проведут с «Химками», идущими на 13-м месте в чемпионате России.