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Сегодня, 12:26

Защитник «Факела» Калинин сможет сыграть против «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Факела» Игорь Калинин отправился вместе с командой на игру 13-го тура РПЛ против «Спартака».

21 октября «Факел» сообщил, что 27-летний защитник отказался выйти на замену в матче 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1). После этого он был отстранен от тренировок. 24 октября пресс-служба клуба сообщила о возвращении Калинина к тренировочному процессу, оштрафовав его в соответствии с контрактом.

В этом сезоне футболист провел 2 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

После 12 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Факел» — 13-й (12 очков).

Игра «Факел» — «Спартак» пройдет в субботу, 28 октября. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Игорь Калинин
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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