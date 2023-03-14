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Сегодня, 14:44

Калинин обратился к болельщикам «Факела»: «Выложимся на 110 процентов, чтобы остаться в РПЛ!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Факела» Игорь Калинин в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался о турнирном положении команды. На данный момент воронежская команда занимает 14-е место в чемпионате России с 14 очками.

«Да, сейчас мы находимся в зоне стыков. Но лично от себя могу пообещать болельщикам что и я, и любой другой игрок команды выложится на 110 процентов, чтобы остаться в РПЛ!» — сказал Калинин «СЭ».

В следующем туре «Факел» сыграет против «Сочи». Встреча пройдет в субботу, 18 марта. Начало — 16.30 мск.

Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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