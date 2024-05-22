Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:19

Защитник «Факела» Мастерной поставил оценку своему выступлению в нынешнем сезоне

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Факела» Владислав Мастерной оценил свое выступление в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сезон для меня получился скомканным. То играл, то не играл, конечно, могло быть получше. Если оценивать себя по пятибалльной шкале, то поставлю троечку», — цитирует Мастерного Metaratings.ru.

28-летний Мастерной является воспитанником академий «Чертаново» и «Спартака». В составе «Факела» футболист выступает с июля 2019 года после перехода из «Пскова-747». В активе защитника один гол и 14 передач в 144 матчах за воронежский клуб.

«Факел» за тур до окончания сезона в чемпионате России занимает 13-е место в турнирной таблице с 29 очками, находясь в зоне стыковых матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-fakela-masternoi-na-troiku-ocenil-svoyu-igru-v-nyneshnem-sezone-365468/
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Понтус Вернблум извинился перед народом Швеции за игру в России
Источник: Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Бышовец: «Захарян не может служить примером для Тюкавина»
Даку заявил, что удовлетворен своей игрой и статистикой в этом сезоне
Бериша заявил, что хочет завершить карьеру в «Ахмате»
Непомнящий: «Всегда нравилась игра Акинфеева, а от Сафонова ожидал большего»
Барбоза оценил игру Кассерры за «Зенит» в этом сезоне
Вахания заявил, что по весенней части сезона «Динамо» заслужило чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Щенникова сообщил о предложениях по игроку от команд РПЛ

Кафанов — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Нужно будет время на адаптацию и он выйдет на этот уровень»