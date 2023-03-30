Защитник «Факела» Морозов — о болельщиках: «Стоишь в подтрибунном помещении, готовишься к выходу, а 10-15 тысяч человек поют. В этот момент по коже пробегают мурашки»

Защитник «Факела» Евгений Морозов в интервью «СЭ» поделился мнением о поддержке команды болельщиками.

«Были такие ситуации, когда меня узнавали на улице Воронежа. Один раз встретил дочку Юрия Хоя с ее сыном. Он, оказывается, ходит к моему барберу и просит постричь его так же, как меня. Они подошли, взяли автограф, рассказали эту историю с прической. Очень приятно», — сказал Морозов «СЭ».

Также Морозов рассказал о любви к песням «Сектора Газа».

«Перед выездными матчами часто слушаю «Туман». Мне нравится эта песня и еще «Колхозный панк». Стоишь в подтрибунном помещении, готовишься к выходу, а 10-15 тысяч человек поют «Туман». В этот момент по коже пробегают мурашки», — сказал Морозов «СЭ».

Полностью интервью с Евгением Морозовым читайте здесь.