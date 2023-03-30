Воспитанник «Локомотива» Морозов: «В клубе рассчитывали на молодых футболистов, но не на нас, а на иностранцев»

Защитник «Факела» Евгений Морозов в интервью «СЭ» поделился мнением о стратегии Томаса Цорна и Ральфа Рангника в «Локомотиве».

«В «Локомотиве» рассчитывали на молодых футболистов, но не на нас, а на иностранцев. Это было неприятно. Но видите, как все получилось. Если бы у Цорна и Рангника все сработало, то вопросов бы не было. А в итоге клуб попал в тяжелое положение. Хорошо, что сейчас они потихонечку выбираются», — сказал Морозов «СЭ».

Также Морозов добавил, что продолжает следить за «Локомотивом».

«Конечно, слежу. Они подписали сильных игроков: Дзюбу, Глушенкова и Пиняева. Мне нравится, как они играют. Вижу, как помогают «Локомотиву» вернуться на должные места. Абсолютно топовый старт у них. Когда идешь в зоне вылета, выходишь на вторую часть сезона и проигрываешь, то это эмоционально давит, дальше играть становится только тяжелее. А они хорошо начали и сейчас могут немного выдохнуть. Так же, как и мы сейчас после победы над «Сочи». Победа — это глоток свежего воздуха. В эмоциональном плане нам сейчас будет легче», — сказал Морозов «СЭ».

На данный момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. В 21-м туре московская команда встретится с «Пари НН». Матч пройдет 1 апреля в 14.00 по московскому времени.

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