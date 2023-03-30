Игрок «Факела» Морозов: «Есть ощущение, что команда сможет избежать стыковых матчей!»

Защитник «Факела» Евгений Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал первую разгромную победу команды в РПЛ в матче 20-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

«Очень классная атмосфера была в раздевалке, — сказал Морозов. — Все верят, что мы сможем остаться в РПЛ на следующий сезон. Победа над «Сочи» дала нам большой импульс. Видно, как «Факел» играет в каждом матче, борется до конца. Мы долго ждали эту победу».

Морозов также оценил шансы «Факела» остаться в РПЛ.

«Конечно, есть ощущение, что команда сможет избежать стыковых матчей! Особенно после последнего тура, когда мы разгромно победили, а наши соперники не набрали очков. Если раньше до «Крыльев Советов» было шесть баллов, то сейчас три. Появилось облегчение. Дальше нас ждут домашние матчи с ЦСКА, потом в гостях игра с «Торпедо». Команда верит, что сможет набрать максимум очков в этих встречах», — сказал Морозов «СЭ».

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков за 20 туров.

Полностью интервью с Евгением Морозовым читайте здесь.