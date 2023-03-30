Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:55

Воспитанник «Локомотива» Морозов — о закрытии «Казанки»: «Вторая команда должна существовать»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Факела» Евгений Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал решение «Локомотива» закрыть «Казанку».

«На тот момент я был в аренде в «Волгаре». С ребятами общался, им было тяжеловато. Считаю, что вторая команда должна существовать, чтобы через нее попадать в основную. Через дубль трудно попасть во взрослую команду. Сейчас многие ребята ушли в аренды, а могли спокойно играть в «Казанке» и попадать в основу. Виделся с Никитой Хлыновым, Артемом Карпукасом, Иваном Котельниковым. Все устроились, но считаю, что через «Казанку» у многих из ребят было бы больше шансов заиграть на взрослом уровне и попасть в главную команду. Не все хорошо устроились, как могли бы. Тем более у «Локомотива» в этом сезоне были кадровые проблемы. Сейчас подтягивают ребят 2004-2005 годов, а могли попробовать ребят из «Казанки» 2002-03-х», — сказал Морозов «СЭ».

В начале мая «СЭ» сообщал, что железнодорожники приняли решение закрыть проект «Казанка».

Полностью интервью с Евгением Морозовым читайте здесь.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь дружит с Леброном
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
В РФ установили новый порядок соцвыплат для проживающих за границей
В США выразили надежду на скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Госдеп США заявил о продолжении работы над сохранением ДСНВ
Хозяйка квартиры рассказала об убитой девушке на севере Москвы
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Факела» Морозов: «Есть ощущение, что команда сможет избежать стыковых матчей!»

Воспитанник «Локомотива» Морозов: «В клубе рассчитывали на молодых футболистов, но не на нас, а на иностранцев»