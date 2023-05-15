Защитник «Факела» Морозов: «Буду рад поменяться футболками с Карпукасом, это мой близкий друг»

Защитник «Факела» Евгений Морозов прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«За счет самоотдачи мы выиграли много борьбы. Болельщики гнали нас вперед. У нас было больше моментов, мы заслужили победу. Она очень важная. Какой из оставшихся матчей в сезоне самый сложный и важный? Наверное, самый тяжелый — с «Локомотивом». Я впервые сыграю на «РЖД Арене». Буду рад поменяться футболками с Карпукасом, это мой близкий друг», — приводит «РБ Спорт» слова Морозова.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в 27 матчах. В следующем туре воронежцы сыграют в гостях против «Локомотива», встреча состоится 20 мая.