Капитан «Факела» Магаль о поражении от «Спартака»: «Наиграли на ничью»

Защитник «Факела» Руслан Магаль подвел итоги матча со «Спартаком» (2:3) в 19-м туре РПЛ.

«Мы наиграли на ничью против «Спартака». Почему нет? Мы оборонялись нижним блоком? Против нас играла вторая команда чемпионата России. Играли так, как могли. Мы, что, должны были раскрыться против «Спартака»? Нормально мы играли низким блоком. Забили два мяча, чуть недотерпели. Что еще?» — приводит слова Магаля «РБ Спорт».

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» расположен на второй строчке с 40 баллами.