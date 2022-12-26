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Сегодня, 15:50

Защитник «Факела» Суслов: «Рахимич — золотой человек, мы его называли папой, он всегда молодых наставлял»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Факела» Кирилл Суслов рассказал о работе с основной командой ЦСКА.

«Леонид Викторович Слуцкий задействовал меня на тренировках с первой командой, когда сборники разъезжались. Хорошо помню, что с передачи Марка Гонсалеса забил в товарищеской игре в ворота «Актобе». Хорошо помню Рахимича — золотой человек, мы его называли папой, потому что он всегда молодых наставлял», — приводит слова Суслова Metaratings.ru.

Элвер Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. Он провел за московскую команду 346 матчей, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Боснийский хавбек семь раз становился обладателем Кубка России, а также выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-fakela-suslov-rakhimich-zolotoy-chelovek-my-ego-nazyvali-papoy-on-vsegda-molodykh-nastav-1450451/
Элвер Рахимич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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