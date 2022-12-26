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Сегодня, 16:05

Защитник «Факела» Суслов высказался о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Факела» Кирилл Суслов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я даже не знаю, честно говоря, есть ли в этом смысл. Нужно смотреть на ситуацию и сколько она еще продлится. Решения все равно не нам же принимать», — приводит слова Суслова Metaratings.ru

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-fakela-suslov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-perekhode-rfs-v-aziatskuyu-konfederatsiyu-1450500/
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