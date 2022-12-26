Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:44

Защитник «Факела» Суслов: «Пятибратов — отличный мотиватор и психолог, комфортно с ним работать»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о работе главного тренера воронежского клуба Дмитрия Пятибратова.

«Пятибратов — отличный мотиватор и психолог, — цитирует Metaratings.ru Суслова. - Он находит правильные слова до и после игр. Мне комфортно с ним работать. У нас прекрасная атмосфера в раздевалке. Стало больше теоретических занятий, более тщательно разбираем соперника. Иногда Анатольевич шутит, разбавляет атмосферу».

Дмитрий Пятибратов возглавил «Факел» в сентябре 2022 года. 46-летний специалист работает в тренерском штабе воронежского клуба с октября 2020 года.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Валерий Баринов: «Хочу, чтобы «Локомотив» встал на рельсы, но пока машинисты меня не вдохновляют»

Кобелев считает, что «Сочи» находится в выигрышном положении от назначения Бердыева