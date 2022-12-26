Защитник «Факела» Суслов: «Пятибратов — отличный мотиватор и психолог, комфортно с ним работать»

Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о работе главного тренера воронежского клуба Дмитрия Пятибратова.

«Пятибратов — отличный мотиватор и психолог, — цитирует Metaratings.ru Суслова. - Он находит правильные слова до и после игр. Мне комфортно с ним работать. У нас прекрасная атмосфера в раздевалке. Стало больше теоретических занятий, более тщательно разбираем соперника. Иногда Анатольевич шутит, разбавляет атмосферу».

Дмитрий Пятибратов возглавил «Факел» в сентябре 2022 года. 46-летний специалист работает в тренерском штабе воронежского клуба с октября 2020 года.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.