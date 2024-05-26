Защитник Юрганов: «Это исторический сезон для «Факела». Мы заслужили играть в РПЛ»

Защитник футбольного клуба «Факел» Игорь Юрганов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от сохранения прописки клуба в РПЛ.

«Я счастлив, что клуб выполнил поставленную задачу. Сделать это было непросто, но у нас все получилось. В первую очередь, этого заслуживают болельщики. Играть при такой поддержке — невероятное удовольствие. В Воронеже чувствуется, как люди относятся к футболу, к истории. Хотелось совместными усилиями написать новую главу. и нам удалось сделать. Это действительно исторический сезон для «Факела». Мы заслужили играть в РПЛ, — сказал Юрганов «СЭ».

В субботу, 25 мая, прошел заключительный, 30-й тур РПЛ сезона-2023/24, по итогам которого «Факел» и «Оренбург» сохранили прописку в высшем дивизионе страны. В 30-м туре «Факел» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. Воронежская команда набрала 32 очка и финишировала на 11-й позиции в чемпионате России. Таким образом, воронежский клуб третий сезон подряд проведет в РПЛ.