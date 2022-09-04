Защитник Фернандес считает Маричаля хорошим игроком для «Динамо»

4 сентября, 14:20
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в разговоре с «СЭ» оценил дебют новичка бело-голубых, уругвайского защитника Николаса Маричаля.
—Как вы себя сейчас чувствуете в «Динамо»?
—Я приехал не так давно, но уже более менее адаптировался
—Разговаривали ли уже с новичком команды, Маричалом?
—Он приехал недавно, но мы с ним уже пообщались.
—Хороший ли Маричаль игрок?
—Хороший.
Бело-голубые объявили о трансфере уругвайца 30 августа, клуб подписал с игроком контракт на пять лет. Матч против «Урала» (2:1) стал для Маричаля первым за клуб.