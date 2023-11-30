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Сегодня, 14:30

Защитник «Филадельфии» Замула: «Болею за «Зенит», но когда чемпион один и тот же — неинтересно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем увлечении российским футболом.

— Ларионов очень увлечен английским футболом, даже ездил в ведущие клубы. С вами об этом не говорил — вы же тоже футбольный болельщик?

— Футбол я люблю, но не помню, чтобы он со мной о нем говорил. Но вообще Игорь Николаевич рассказывал о нем много. Он же даже в «Ливерпуль» ездил на стажировку!

— Вы рассказывали, что с детства болеете за «Зенит» — притом что отец за «Спартак», а дед за ЦСКА. Как так получилось?

— Когда был маленький, еще Аршавин с Кержаковым играли. Мне нравился футбол того «Зенита». Совсем пацаном болел за ту же команду, что и папа, но чуть подрос и лет в шесть ему сказал: «Болей за свой «Спартак», а я буду за «Зенит»!» С тех пор, если идет матч «Спартак» — «Зенит» и красно-белые забивают, то от него тут же идет звонок, и, если у меня нет возможности смотреть матч, понимаю, какая команда забила. А если «Зенит» забивает — уже я звоню, и он трубку не берет. А дед спокойно себе за ЦСКА топит и говорит, что у них все под контролем.

— А вы часто российский футбол смотрите?

— Стараюсь. Когда в Питер приезжаю — стараюсь ходить на все спортивные мероприятия, потому что там они потрясающие. Можно сходить на СКА, «Зенит», волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол...

— Знакомы с кем-то из футболистов?

— С Максименко, Мостовым, еще несколькими ребятами. С кем-то в соцсетях списались, с кем-то в ресторане познакомились. Большой спорт — он один. Пусть наши футболисты и не лучшие в мире, но все равно интересно, как они тренируются, что едят, какие эмоции после Лиги чемпионов. А им интересно, что у нас.

— Как относитесь к тому, что «Зенит» уже пять лет подряд чемпион?

— Уже неинтересно. Матч со «Спартаком» еще можно посмотреть, но когда чемпион один и тот же, интерес проходит. Если бы «Урал», команда моего региона, выиграл РПЛ — народ бы год ликовал. Больше ребят там захотели бы заниматься футболом. А когда выигрывает один город, то по другим это бьет. Поэтому хотел бы, чтобы тот же «Краснодар» однажды стал чемпионом.

— Постойте — вы, болельщик «Зенита», в его матче с «Краснодаром» сейчас болеете за «быков»?

— Нет, все-таки за «Зенит».

После 16 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками. «Краснодар», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко.

Артемий Панарин, Егор Замула и&nbsp;Джон Торторелла. «Тренер спросил, почему постригся Панарин, и рассмеялся: «Вы, русские, — сумасшедшие. Но я вас люблю»

Хоккей
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РПЛ
ФК Зенит
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
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