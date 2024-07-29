Защитник «Галатасарая» Караташ прошел медосмотр для перехода в «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что защитник «Галатасарая» Казымджан Караташ прошел медосмотр для перехода в клуб.

«Прошел ли Караташ медосмотр? Прошел», — сказал Андреев «СЭ».

Караташ провел сезон-2023/24 в «Анкарагюджю» на правах аренды. Футболист принял участие в 24 матчах и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с «Галатасараем» действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,9 миллиона евро.