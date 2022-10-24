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Сегодня, 17:09

Защитник Гайич рассказал о путанице с футболками в раздевалке ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Милан Гайич.
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Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал ситуацию по ходу матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2), когда он надел футболку нападающего московского клуба Адольфо Гайча.

«Это недопонимание в раздевалке. Я взял футболку, которая лежала в моем шкафчике. Потом арбитр увидел, что это не мой номер», — сказал Гайич в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ранее заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит данный эпизод.

В соответствии с приложением к дисциплинарному регламенту РФС сумма штрафа составляет от 20 тысяч до 150 тысяч рублей.

Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч. Кто его заплатит — Гайич или администратор?

Адольфо Гайч
Милан Гайич
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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