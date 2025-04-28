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Сегодня, 11:10

Гайич считает ЦСКА лучшей командой РПЛ во второй половине сезона

Руслан Минаев
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Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением об игре армейцев во второй части сезона РПЛ-2024/25.

«Является ли ЦСКА лучшей командой РПЛ по игре? Да. Как схема поменялась, мы стали играть лучше. Это уже всем понятно. Но дело не только в игре: характер немного поменялся, командный дух. Когда между собой общаемся, есть доверие», — цитирует серба РИА Новости Спорт.

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50). Армейцы во второй части сезона идут без поражений в чемпионате — 6 побед и 2 ничьих.

Милан Гайич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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