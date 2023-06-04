Щенников: «Буду вспоминать время в ЦСКА с теплотой»

Защитник Георгий Щенников подвел итоги сезона для ЦСКА.

— Мне кажется, серебро — хороший результат, мы на своем месте. Но хотелось бы в следующем году, чтобы команда поборолась и выиграла чемпионство. Буду за них болеть. Прежде всего хочется сказать всем спасибо: всем болельщикам, всему клубу, всем ребятам. Поэтому просто спасибо за эти годы, за эти прекрасные годы, — приводит слова Щенникова пресс-служба клуба.

— Волновался перед выходом? Или во время того, как твое имя скандировали болельщики?

— Было немного, но на поле вышел нормально, как обычно. Рад, что дали возможность в последнем матче выйти на поле.

— Спустя годы какой момент в ЦСКА ты будешь вспоминать больше всего?

— Да одного, наверно, нет. Буду просто вспоминать все время в ЦСКА, потому что всегда здесь были прекрасные и хорошие люди, которые поддерживают и помогают. Поэтому все время в ЦСКА буду вспоминать с теплотой.

— Есть какой-то матч, который стоит особняком для тебя?

— Наверное нет. С самого раннего детства до сегодняшнего дня, и даже после Кубка, надеюсь, буду вспоминать этот период только с радостью.

Щенников находился в системе ЦСКА с 2003 года. В этом сезоне 32-летний защитник провел в РПЛ 3 матча и не отметился результативными действиями.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали.