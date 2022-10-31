Защитник «Химок» Никитин об эмоциональности Гониева: «Прекрасно его понимаю»

Защитник «Химок» Алексей Никитин рассказал о влиянии эмоциональности главного тренера клуба Спартака Гогниева на игроков.

— Влияет на команду столь эмоциональное поведение главного тренера Спартака Гогниева, который и на бровке ведет себя жестко, и на журналиста после удаления набросился?

— Не знаю. Не буду за всех говорить, но на меня нормально его поведение влияет. Он абсолютно искренен в своих эмоциях и не переходит грань. В принципе Спартак Артурович говорит вещи, которые у него на душе. По крайней мере, нам, игрокам. Не знаю, что он говорил журналистам. Но я прекрасно его понимаю, — приводят слова Никитина «Известия».

После поражения от «Динамо» (1:6) Гогниев вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.

В этом сезоне «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 9 очками. В следующем матча подмосковный клуб дома примет «Оренбург» 4 ноября.