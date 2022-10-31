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Сегодня, 17:17

Защитник «Химок» Никитин: «В одной команде был ритуал — перед игрой мы писали свои страхи на бумаге и сжигали»

Защитник «Химок» Никитин вспомнил как его бывший клуб применял ритуалы ради возвращения победной серии
Руслан Минаев
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Защитник «Химок» Алексей Никитин рассказал о необычных методах, которые применяют клубы ради возвращения на победную серию.

— Большой ажиотаж вызвала новость о появлении священнослужителя на стадионе перед игрой с «Динамо». Были ли вы при этом?

— Это давно уже было — еще перед «Факелом». Если вы думаете, что подобное только в «Химках» происходит, то глубоко ошибаетесь! Во всех командах, где я играл, такое рано или поздно происходило!

— В «Уфе», «Амкаре», «Енисее» тоже было?

— Я вам больше скажу: и не такие ритуалы бывают! В одной команде, в которой я играл, был ритуал, когда перед игрой мы писали на листочке свои страхи, и сжигали. Просто это не вылилось в прессу, — цитируют игрока «Известия».

В этом сезоне «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 9 очками. В следующем матче подмосковный клуб дома примет «Оренбург» 4 ноября.

Источник: https://iz.ru/1418762/aleksei-fomin/v-odnoi-komande-byl-ritual-pisali-na-bumage-svoi-strakhi-i-szhigali
Алексей Никитин
РПЛ
ФК Химки
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