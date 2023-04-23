Защитник «Химок» Антич — о критике судейства со стороны президента «Торпедо»: «Они тоже били пенальти. Все было чисто»

Сербский защитник «Химок» Никола Антич прокомментировал для «СЭ» победу над «Торпедо» (4:2) в 24-м туре РПЛ.

«Это очень важная для нас победа. Забить четыре гола — круто! Это хорошая работа нападающих. Важно продолжать в том же духе. Президент «Торпедо» был недоволен судейством? Пенальти били не только мы, но и они. Сейчас есть арбитры ВАР, все эпизоды смотрят. Все было чисто», — сказал Антич «СЭ».

Ранее президент «Торпедо» Олег Савин в интервью «РБ Спорт» предложил начинать матчи с пенальти в ворота московского клуба.