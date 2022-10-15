Защитник «Химок» Данилкин: «Не скажу, что «Факел» нас сегодня чем-то удивил»

Сегодня, 21:10
Защитник «Химок» Егор Данилкин прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).
«В целом, играли нормально. «Факел» создавал моменты, и мы создавали тоже, равная игра. В завершении не хватило какой-то остроты, чтобы победить. Но по игре, в принципе, сыграли так, как планировал тренер, только надо было быть получше в завершении. Не скажу, что «Факел» нас сегодня чем-то удивил. Мы готовились, что они будут играть и грузить на двух нападающих, так и получилось», — цитирует Metaratings Данилкина.
Для подмосковной команды это 12-я подряд игра без побед.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 13 матчах.
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