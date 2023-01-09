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Сегодня, 18:44

Защитник «Химок» Данилкин заявил, что не ищет себе новую команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Химок» Егор Данилкин отреагировал на информацию о том, что он ищет себе новую команду.

«Мы на сборы не поехали, сами тренируемся, форму поддерживаем. Насчёт того, что я ищу команду, то нет, по крайне мере за себя скажу, что ничего не ищу. Пока я здесь, жду пока что скажет тренерский штаб, что мне делать дальше», — сказал Данилкин Metaratings.ru.

Данилкин является воспитанником академии «Динамо», а в «Химках» выступает с января 2018 года.

На счету 27-летнего игрока 131 матч за подмосковную команду, три гола и три результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-khimok-danilkin-soobshil-chto-ne-ishet-sebe-novuyu-komandu-218636/
Егор Данилкин
ФК Химки
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