Защитник «Химок» Данилкин заявил, что не ищет себе новую команду

Защитник «Химок» Егор Данилкин отреагировал на информацию о том, что он ищет себе новую команду.

«Мы на сборы не поехали, сами тренируемся, форму поддерживаем. Насчёт того, что я ищу команду, то нет, по крайне мере за себя скажу, что ничего не ищу. Пока я здесь, жду пока что скажет тренерский штаб, что мне делать дальше», — сказал Данилкин Metaratings.ru.

Данилкин является воспитанником академии «Динамо», а в «Химках» выступает с января 2018 года.

На счету 27-летнего игрока 131 матч за подмосковную команду, три гола и три результативные передачи.