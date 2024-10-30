Защитник «Химок» Диего Луна выбыл из строя до конца сезона из-за травмы

У защитника «Балтики» Диего Луны, выступающего на правах аренды за «Химки», диагностировали травму крестообразных связок. Футболист не выйдет на поле до конца нынешнего сезона.

«Скорейшего возвращения в строй! Диего Луна, находящийся в аренде в «Химках», получил тяжелую травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона... Мы выражаем поддержку нашему защитнику, желаем сил, мужества и скорейшего возвращения в строй!» — говорится в заявлении калининградского клуба.

24-летний защитник получил травму в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (0:2), который прошел 23 октября.

Луна играет за «Химки» с августа этого года. Всего за подмосковную команду венесуэлец провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.