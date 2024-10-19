Защитник «Химок» Фаринья опроверг информацию о задержках зарплат в клубе

Сегодня, 18:00
Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможных задержках зарплат в клубе.
Ранее о финансовых проблемах подмосковного клуба сообщал Legalbet.
— Я не играю сегодня за «Химки», потому что у меня 16 числа был матч за сборную Панамы. Но к следующему туру буду готов.
— Появилась информация, что «Химки» не выплачивают зарплаты.
— Нет, это не так. Я получаю зарплату, все хорошо, — сказал Фаринья «СЭ».
Фаринья перешел в «Химки» летом этого года. Он провел за клуб 10 матчей и забил 2 гола.