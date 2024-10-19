Защитник «Химок» Фаринья опроверг информацию о задержках зарплат в клубе

Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможных задержках зарплат в клубе.

Ранее о финансовых проблемах подмосковного клуба сообщал Legalbet.

— Я не играю сегодня за «Химки», потому что у меня 16 числа был матч за сборную Панамы. Но к следующему туру буду готов.

— Появилась информация, что «Химки» не выплачивают зарплаты.

— Нет, это не так. Я получаю зарплату, все хорошо, — сказал Фаринья «СЭ».

Фаринья перешел в «Химки» летом этого года. Он провел за клуб 10 матчей и забил 2 гола.