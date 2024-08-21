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Фаринья: «Гол в ворота «Зенита» — один из главных моментов в моей карьере»

Виктория Кравченко
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Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья поделился мнением о голе в ворота «Зенита» (1:1) в матче 5-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Я защитник, и первым делом я должен защищаться, но, когда возникают стандартные положения, мой рост может помочь. Спасибо Господу, что он мне дал возможность забить второй гол. Гол в ворота «Зенита» — один из главных моментов в моей карьере», — цитирует Фаринью Metaratings.ru.

Фаринья выступает за «Химки» с июля 2024 года после перехода из панамского «Индепедьенте». В активе 22-летнего защитника 2 гола в 4 официальных матчах за подмосковный клуб.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
Фаринья
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