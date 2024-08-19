Защитник «Химок» Филин: «Не дали «Зениту» создать ничего серьезного»

Сегодня, 16:30
Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал игру против «Зенита» (1:1) в 5-м туре РПЛ.
«Не могу сказать, что ничья с «Зенитом» для нас — это как победа, — цитирует Филина «РБ Спорт». — «Химки» хорошо играли вторым номером. Компактно и правильно действовали. «Зениту» не дали создать чего-то серьезного. Надо было удерживать счет при таком раскладе и побеждать».
После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, «Химки» занимают 9-е место (5 очков).