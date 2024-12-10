Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:53

Защитник «Химок» Филин: «На команду никак не влияют слухи о возможной отставке Артиги»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал работу с главным тренером Франком Артигой.

«Все футболисты внутри команды стараются выполнять все требования Артиги. Получается ли это показывать на поле или нет — это уже другой вопрос. Но мы действительно пытаемся показывать себя с наилучшей стороны и выигрывать в каждом матче. Могу сказать так, что на команду слухи о возможной отставке Франка никак не влияют», — цитирует игрока Legalbet.

После 18 туров «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в таблице РПЛ.

Источник: legalbet.ru
Александр Филин
ФК Химки
Франк Артига
Читайте также
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
ФСБ задержала мужчину с двойным гражданством за подготовку диверсии по заданию СБУ
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
В ЦБ России назвали причины ослабления рубля
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая» — один из главных кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»
«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отмененных голов в матче с «Акроном»
Булыкин: «Гончаренко может многое привнести в игру «Пари НН»
Агент Абены заявил, что футболист хочет добиться успеха в «Спартаке»: «Он останется»
Гаврилов не смог назвать лучшего игрока «Спартака» в первой части сезона РПЛ
Дуглас Сантос заявил, что Соболев еще принесет пользу «Зениту»
Сегодня
Вчера
Неделя