Защитник «Химок» Филин назвал причины поражения от «Спартака»

Защитник «Химок» Александр Филин поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:3) во 2-м туре РПЛ.

«Мы делали простые ошибки. Потеряли два мяча в середине, что привело к двум пропущенным. Думаю, что в начале второго тайма концентрация должна быть выше. «Спартак» — это качественная команда. Мы готовились ко встрече с ней, разбирали моменты. Повторюсь, если ты ошибаешься — тебе забивают», — цитирует Филина Metaratings.ru.