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Сегодня, 23:50

Защитник «Химок» Филин назвал причины поражения от «Спартака»

Руслан Минаев
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Защитник «Химок» Александр Филин поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:3) во 2-м туре РПЛ.

«Мы делали простые ошибки. Потеряли два мяча в середине, что привело к двум пропущенным. Думаю, что в начале второго тайма концентрация должна быть выше. «Спартак» — это качественная команда. Мы готовились ко встрече с ней, разбирали моменты. Повторюсь, если ты ошибаешься — тебе забивают», — цитирует Филина Metaratings.ru.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Источник: Metaratings.ru
Александр Филин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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