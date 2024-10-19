Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:23

Джикия — о задаче «Химок» на сезон: «Сохранить прописку в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

— Мне матч понравился. С каждой игрой чувствую себя все лучше. Но на первом месте — это интересы команды. Мы сегодня победили, а это самое главное. Конкуренция — это двигатель, это хорошо. Нужно постоянно набирать очки. Команды, которые внизу турнирной таблицы набирают очки, нельзя упускать. Надо к зиме набрать хорошее количество очков.

— Какая ваша задача?

— Сохранить прописку в РПЛ, быть как можно выше в турнирной таблице.

«Химки» набрали 11 очков в 12 матчах и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Полузащитник &laquo;Химок&raquo; Зелимхан Бакав (№18) против Александра Сильянова (№4). «Локо» сгорел «Химкам» и упустил первое место. У Бакаева дубль, Джикия выглядел неуверенно
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Подопечные Тутберидзе скопипастили костюмы великих чемпионов? На чем поймали наших в Америке
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Лукашенко заявил о сложных переговорах с представителями стран Запада
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
«Пари НН» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Мусаев: «Спартак» не заслужил разгром 0:3. Мы молодцы, но нельзя впадать в эйфорию»
Булыкин: «Спартак» ничего не показал — все бегали и спотыкались, а «Краснодар» гнет свою линию»
Бакаев заявил, что ни разу в жизни не употреблял пиво: «Не советовал бы пить»
Хавбек «Химок» Бакаев: «Не назвал бы победу над «Локомотивом» сенсацией»
Колосков: «У «Краснодара» есть Кордоба, а у «Спартака» такого игрока нет»
Станкович: «Абена — не уровень «Спартака»? А в матче с «Ростовом» он соответствовал? Не позволю нападать на моих игроков»
Сегодня
Вчера
Неделя