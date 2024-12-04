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Джикия — Тюкавину: «Константин, добро пожаловать к джентльменам»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился впечатлениями от церемонии награждения «Джентльмена 2024 года», которым был признан нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

— Огромное спасибо за мероприятие. Константин, добро пожаловать к джентльменам!

«Комсомольская правда» присуждает премию «Джентльмен года» российским игрокам, выступающим в российских клубах, за показанные результаты на поле и достойное поведение вне его.

Джикия был удостоен награды «Джентльмен года» в 2021 году. На тот момент он выступал за «Спартак».

Георгий Джикия
Константин Тюкавин
Футбол
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