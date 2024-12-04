Сегодня, 20:45
Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился впечатлениями от церемонии награждения «Джентльмена 2024 года», которым был признан нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.
— Огромное спасибо за мероприятие. Константин, добро пожаловать к джентльменам!
«Комсомольская правда» присуждает премию «Джентльмен года» российским игрокам, выступающим в российских клубах, за показанные результаты на поле и достойное поведение вне его.
Джикия был удостоен награды «Джентльмен года» в 2021 году. На тот момент он выступал за «Спартак».