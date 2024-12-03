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Сегодня, 18:10

Джикия: «Я ушел из «Спартака» не по своей воле»

Джикия заявил, что покинул «Спартак» не по своей воле
Руслан Минаев
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал детали ухода из «Спартака».

31-летний россиянин покинул красно-белых по окончании сезона-2023/24. Он выступал в клубе с 2017-го.

Джикия рассказал, что ему не предлагали остаться в «Спартаке». Он добавил, что спустя время уважает решение руководства московского клуба.

«Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы 100 процентов договорились, потому что в моей голове я заканчивал карьеру в «Спартаке» через несколько лет. У меня в голове было другое, но пришлось менять голову. Просто чтоб люди знали — я ушел не по своей воле», — сказал Джикия на YouTube-канале Федора Смолова.

В составе «Спартака» Джикия стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

С сентября 2024 года футболист выступает за «Химки». В текущем сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Источник: SmolTalk
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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