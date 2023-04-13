Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Защитник «Химок» Лео Андраде рассказал, что советовался с женой перед переездом в Россию

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бразильский защитник «Химок» Лео Андраде рассказал «СЭ» о процессе принятия решения о переходе в российский клуб.

— Как решились на переход в чемпионат России?

— Все было как обычно. Мы находились в Португалии с моей семьей, но тут поступило такое предложение. Я сел и обсудил это с супругой. Нам не составило труда прийти к согласию. Поэтому я решил переехать в Россию.

— Можете сравнить уровень португальского футбола с российским?

— Конечно же, разница большая есть, в борьбе, в динамике игры. Тем не менее все сводится к тому, что правила общие и везде есть свои особенности.

Соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано до 2025 года. Ранее он выступал за «Коритибу», «Жувентуде» и «Маритиму».

На его счету пять матчей в РПЛ.

РПЛ
ФК Химки
Лео Андраде
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зачем в РПЛ ввели ВАР? Это же «оптический обман». Колонка Казакова
«Гагарин обладал фантастическим обаянием. На уровне гипноза». Истории ко Дню космонавтики
Посол Антонов заявил об ущербе для США от новых санкций против России
Песков назвал спецслужбы инициаторами ареста журналиста WSJ
Румыния ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев с мая
Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Йорди Рейна считает РПЛ и МЛС лигами одного уровня
Тренер «Торпедо» Клотет заявил о нежелании бриться налысо в случае сохранения прописки в РПЛ
Тарханов высказался о назначении Талалаева в «Химки»
Овчинников — о приходе Талалаева в «Химки»: «Их ждет мягкое приземление в первой лиге»
Рианчо: «Карпину нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи»
Агент Сперцяна удивлен новостями об уходе игрока в европейский клуб летом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Актобе» подтвердили интерес российских клубов к казахстанцу Максиму Самородову

Тренер «Торпедо» Клотет заявил о нежелании бриться налысо в случае сохранения прописки в РПЛ