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Сегодня, 21:26

Защитник Скворцов заявил, что не знает, останется ли в «Химках» по окончании контракта

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Защитник «Химок» Лев Скворцов ответил на вопрос, останется ли в клубе по окончании срока контракта. Подмосковный коллектив с первого места вышел в РПЛ.

«Еще не знаю. Сейчас ведутся переговоры, дальше видно будет. Есть ли варианты? Лучше с агентом разговаривать. Официально мой контракт уже закончился, но там есть различные опции, он может продлиться при определённых условиях. Мы уже разговаривали, пока не знаю, что будет. Хотел бы остаться? Для меня важно играть, а дальше будет видно», — сказал Скворцов Metaratings.ru

В минувшем сезоне на счету 24-летнего казахстанца 17 матчей во всех турнирах и один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
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