Защитник «Химок» Лысцов: «На сто процентов уверен, что команда останется в РПЛ!»

Сегодня, 14:45
Защитник «Химок» Лысцов в комментарии для «СЭ» рассказал, почему не попал в заявку на матч с «Ростовом» и оценил шансы команды не покинуть РПЛ в текущем сезоне.
— Почему вас нет в заявке на матч?
— Я набираю форму.
— У вас была травма?
— Нет. Это решение тренера, он дает мне время набрать форму. У меня контракт на полгода, нужно выполнять задачи.
— Верите, что команда останется в РПЛ?
— Уверен на сто процентов!
27-летний защитник подписал контракт с «Химками» в феврале этого года, но с тех пор не дебютировал за команду. После 19 матчей подмосковный клуб с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.