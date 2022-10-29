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29 октября, 23:31

Защитник «Химок» Никитин заявил, что в команде подсознательно боятся ошибок

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Защитник «Химок» Алексей Никитин объяснил причины неудачных выступлений команды в последних матчах РПЛ.

«Мы проваливаемся очень сильно. Допускаем грубые ошибки. К сожалению, это все приводит к голам. Не скажу, что хорошо играем в обороне, нет баланса — очень много моментов у наших ворот. Конечно, это выливается в голы. Все по делу, если нам столько залетает. В чем причина привозов? Все вместе: психология, уверенность и давление. Каждый игрок переживает эту неудачную серию и хочет исправить ее. С каждой игрой цена ошибки будто растет и неуверенность от одного действия моментально заражает всю команду — каждый игрок становится более эмоциональным и дерганым с каждой игрой. От этого нет противоядия. Ты не можешь сказать, что все хорошо, заснуть, проснуться и сказать: «Мы на первом месте». Так не получается себя обмануть. Поэтому мы выходим и подсознательно боимся ошибиться», — приводит слова Никитина Sport24.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-29-zashchitnik-khimok-nikitin-obyasnil-prichiny-provala-komandy-my-vykhodim-i-podsoznatelno-boimsya-oshibitsya

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Алексей Никитин
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
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