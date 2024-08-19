Сегодня, 11:15
Защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» оценил идею получения российского гражданства.
«Получить российский паспорт — это неплохая идея, но на данный момент я думаю лишь о том, чтобы помогать команде. Я только полгода в России, но в будущем могу серьезно подумать о такой возможности», — сказал Ориньо «СЭ».
Ориньо перешел в «Химки» из «Родины» этим летом. Бразилец выступал за «Родину» с января 2024 года. Ранее он играл за минское «Динамо».
В этом сезоне 29-летний бразилец провел 6 матчей и отличился одной голевой передачей.
Денис Сафронов